Covid, Marcello Minenna assolto a Forlì. Legali: “Restituita dignità"

L'ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria è stato assolto dall'accusa di corruzione perché il fatto non sussiste

Si è concluso con tre assoluzioni il processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì sulla fornitura di mascherine Covid ritenute non conformi all'Ausl Romagna per un valore di 3,6 milioni di euro. Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall'accusa di corruzione perché il fatto non sussiste. Minenna a giugno 2023 finì ai domiciliari.