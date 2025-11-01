Covid, Marcello Minenna assolto a Forlì. Legali: “Restituita dignità"

L'ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria è stato assolto dall'accusa di corruzione perché il fatto non sussiste
Si è concluso con tre assoluzioni il processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì sulla fornitura di mascherine Covid ritenute non conformi all'Ausl Romagna per un valore di 3,6 milioni di euro. Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall'accusa di corruzione perché il fatto non sussiste. Minenna a giugno 2023 finì ai domiciliari.
La difesa
"Il Gup presso il Tribunale di Forlì ha assolto Marcello Minenna dall'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione con la formula perché il fatto non sussiste - sottolineano in una nota i difensori, gli avvocati Vittorio Manes e Gianluca Tognozzi - Questa pronuncia restituisce finalmente dignità ad un servitore dello Stato costretto a dover sopportare addirittura la restrizione della propria libertà personale nella fase delle indagini per accuse che oggi sono state spazzate via una volta per tutte".