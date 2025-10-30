Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio al casello di Brescia Sud sulla A21: nessun ferito. Traffico bloccato

Cronaca
©Ansa

Le fiamme sono divampate e hanno distrutto in pochi minuti il casello. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto insieme al personale del 118. Non ci sono vittime e l'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni

ascolta articolo

Poco prima delle 14 di oggi, 30 ottobre, un violento incendio è divampato sulla A21 Piacenza-Brescia, all'altezza del casello autostradale di Brescia Sud. Le cause sono ancora da accertare, ma, secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura. Al momento l'autostrada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. 

I danni causati dall'incendio e l'arrivo ei soccorsi

Il rogo si è esteso e le fiamme hanno inghiottito in pochi minuti gran parte del casello, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate numerose squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, insieme al personale sanitario del 118. Al momento non si registrano feriti o intossicati.

Potrebbe interessarti

Autostrada: camion a fuoco in galleria A1, chiuso tratto Direttissima
incendio casello Brescia Sud autostrada

Cronaca: Ultime notizie

Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia

Cronaca

Il nome di Giuseppe Sempio compare nell'indagine della Procura di Brescia che vede...

Leonardo La Russa, gip Milano archivia accusa violenza sessuale

Cronaca

La gip di Milano Rossana Mongiardo ha disposto l’archiviazione dell’indagine per violenza...

Incendio al casello di Brescia Sud sulla A21: traffico bloccato

Cronaca

Le fiamme sono divampate e hanno distrutto in pochi minuti il casello. Diverse squadre dei Vigili...

James Senese, folla ai funerali del sassofonista di Pino Daniele. FOTO

Cronaca

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di James Senese nella chiesa di Santa Maria...

10 foto

Bari, adescamento di minori e video hard: maestra assolta in appello

Cronaca

Una maestra di scuola elementare è stata assolta in appello a Bari dopo una condanna in primo...

Cronaca: i più letti