Incendio al casello di Brescia Sud sulla A21: traffico bloccato

Le fiamme sono divampate e hanno distrutto in pochi minuti il casello. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto insieme al personale del 118. Non ci sono vittime e l'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni
Poco prima delle 14 di oggi, 30 ottobre, un violento incendio è divampato sulla A21 Piacenza-Brescia, all'altezza del casello autostradale di Brescia Sud. Le cause sono ancora da accertare, ma, secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura. Al momento l'autostrada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.
I danni causati dall'incendio e l'arrivo ei soccorsi
Il rogo si è esteso e le fiamme hanno inghiottito in pochi minuti gran parte del casello, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono arrivate numerose squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, insieme al personale sanitario del 118. Al momento non si registrano feriti o intossicati.