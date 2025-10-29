È morto il generale Franco Angioni

È scomparso a 92 anni il generale Franco Angioni, il paracadutista della brigata Folgore che scrisse una pagina importante dell'Italia fin dal 1982, quando fu nominato alla guida di Italcon, il contingente italiano della forza multinazionale in Libano durate la guerra in quei territori, che arrivò ad impiegare fino a 2.500 uomini. La missione, nata inizialmente come iniziativa Onu, cambiò volto dopo il veto dell'Urss che annullò l'egida internazionale. Da allora Italcon rappresentò uno sforzo soprattutto nazionale, assieme a Francia e Stati Uniti e diventò un modello a cui si riferirono anche le successive missioni italiane all'estero.

Al termine della missione, nel 1984, il comandante di Italcon era già molto popolare nel Paese e negli anni successivi ebbe diversi incarichi ai vertici militari italiani. Nel 2001 entrò in politica e fu eletto alla Camera dei deputati nelle politiche come indipendente in quota Democratici di Sinistra: da allora è stato segretario della commissione Difesa della Camera fino al2006.

Spini: È stato un grande militare e persona di umanità eccezionale

Tra i tanti a ricordarlo c'è l'ex ministro Valdo Spini. "Ho avuto modo di collaborare con lui - ricorda Spini - quando ho ricoperto la carica di presidente della commissione Difesa e proprio in questa veste e in quella di presidente della direzione dei Democratici di sinistra, personalmente ne raccomandai la candidatura come indipendente nelle liste Ds. Ha ricoperto con onore anche quell'incarico". Aggiunge Spini: "È stato un grande militare e persona di umanità eccezionale. Indimenticabile la sua foto accanto al presidente della Repubblica Sandro Pertini in visita al contingente militare italiano in Libano. Franco Angioni, da militare e da politico, ha saputo gettare un ponte tra forze armate e istituzioni molto importante per la reciproca conoscenza di due mondi spesso separati. Esprimo profondo cordoglio alla famiglia e all'associazione dei Paracadutisti".