Da Musk Foundation un mln di dollari per tutela siti della Roma antica

Sono 11 i progetti vincitori del programma “Expandere Conscientiae Lumen” (ECL), promosso da Ancient Rome Live e dall’American Institute for Roman Culture (AIRC), con il sostegno della Musk Foundation. Tutti condividono l’obiettivo di promuovere la storia della Roma Antica e mirano a portare avanti ricerche all’avanguardia nei campi dello scavo archeologico, del restauro, della conservazione digitale e dell’innovazione applicata al patrimonio culturale ascolta articolo

L’Antica Roma e il suo patrimonio culturale sono al centro dei progetti sostenuti della Musk Foundation. Sono stati annunciati in Campidoglio gli 11 progetti vincitori del programma “Expandere Conscientiae Lumen” (ECL), promosso da Ancient Rome Live e dall’American Institute for Roman Culture (AIRC), con il sostegno della Musk Foundation, che ha donato 1 milione di dollari per la tutela dei siti archeologici e la valorizzazione del patrimonio digitale.

Promuovere la storia della Roma Antica I progetti selezionati condividono l’obiettivo di promuovere la storia della Roma Antica e mirano a portare avanti ricerche all’avanguardia nei campi dello scavo archeologico, del restauro, della conservazione digitale e dell’innovazione applicata al patrimonio culturale. Queste iniziative contribuiranno a restituire visibilità e vitalità a siti e testimonianze della civiltà romana in tutto il mondo: dall’Italia (Roma, Napoli, Pompei) fino a Marocco, Giordania, Albania, Libia, Macedonia del Nord e Tunisia. I vincitori che si sono aggiudicati questi fondi spaziano in diversi campi, dalla documentazione digitale all’archeologia subacquea, dalla conservazione dei siti all’innovazione culturale. Ogni progetto contribuisce alla missione condivisa di ampliare la portata globale del patrimonio romano e mediterraneo, integrando tecnologie d’avanguardia con la tutela di antichi santuari e paesaggi, coniugando antichità, tradizione, tecnologia ed educazione per salvaguardare il patrimonio unico ereditato dalla cultura romana.