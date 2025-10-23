Torture Beccaria, indagati don Rigoldi e don Burgio: omessa denuncia

Il cappellano dell'istituto minorile Cesare Beccaria don Claudio Burgio e il suo predecessore don Gino Rigoldi sono iscritti dalla procura di Milano con l'ipotesi di "omessa denuncia" in relazione ai presunti maltrattamenti, torture e violenze commesse ai danni dei giovani detenuti da parte di appartenenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata anticipata da La Repubblica ascolta articolo

Il cappellano e l'ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, l'istituto penale al centro di uno scandalo per presunte violenze e torture e luogo di ripetuti recenti disordini, risultano tra gli indagati dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Milano. Don Gino Rigoldi, per mezzo secolo cappellano dell'istituto per minorenni e il successore, don Claudio Burgio, secondo quanto riporta La Repubblica sono nell'elenco dei 51 indagati della maxi inchiesta: il reato ipotizzato è omessa denuncia. I due sarebbero stati "consapevoli delle violenze, si legge nell'informativa di 900 pagine della Squadra mobile agli atti del fascicolo delle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena.

Al centro delle indagini, tortura e botte sui detenuti Sono 33 i ragazzi che la procura vuole sentire davanti a un giudice, per cristallizzare i loro racconti. Tra gli indagati ci sono gli agenti accusati dei pestaggi ma anche ex direttrici del Beccaria, l'ex comandante, medici e infermieri che avrebbero visto, taciuto o coperto gli abusi. Nell'elenco anche i nomi omissati dei due sacerdoti, così come nascoste sono dieci pagine dell'informativa, segno che gli approfondimenti sono in corso".

Il 30 ottobre inizierà il maxi incidente probatorio Rispetto al numero di 42 indagati, che era già salito dopo gli arresti e le sospensioni di agenti della Polizia penitenziaria dell'aprile 2024, sono riportati in una maxi informativa del 20 marzo scorso di oltre 900 pagine della Squadra mobile della Polizia altri nove nomi di indagati, due dei quali coperti da "omissis", come una trentina di pagine dell'annotazione. E dietro a quegli "omissis" ci sarebbero i nomi di Rigoldi e Burgio a cui non vengono, però, contestate le accuse mosse dai pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena agli ex vertici del penitenziario, tra cui le direttrici Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti. A queste viene imputato, infatti, di non aver impedito "le condotte reiterate violenti e umilianti" commesse dagli agenti ai danni di "numerosi detenuti". Ossia un concorso omissivo nelle violenze.