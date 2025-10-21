Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Femminicidio, le imperdonabili omissioni e quello che possiamo fare davvero

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©IPA/Fotogramma

C'è l’impreparazione della famiglia, la nostra generale incompetenza e l’inadeguatezza del legislatore, incapace di immaginare modalità di contrasto realistiche, anche pedagogiche. Occorre un welfare specifico competente, innovativo e capillare, perché il maschio sta sperimentando una “diminuzione” epocale, non è pronto e chissà quando lo sarà

