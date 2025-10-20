Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in una vetreria

La vittima aveva 58 anni, la persona rimasta ferita ne ha 34. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania e il personale dell'ispettorato del Lavoro

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel Catanese. Ancora da accertare le dinamiche del fatto, avvenuto in una vetreria di San Giovanni La Punta, in via Monte Grappa. La vittima aveva 58 anni, la persona rimasta ferita ne ha 34. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania e il personale dell'ispettorato del Lavoro.

Indagini in corso

La vittima sarebbe rimasta schiacciata da due pesanti lastre di vetro cadute mentre stavano per essere caricate su un camion. Il 58enne era originario di un paese dell'Africa centrale. Il collega ferito è stato trasferito con elisoccorso al Policlinico di Catania e le sue condizioni non sarebbero gravi. La Procura di Catania, con il pool coordinato dall'aggiunto Agata Santonocito, ha aperto un'inchiesta.