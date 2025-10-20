Ragazza aggredita nel Torinese, un fermo per lesioni aggravate

La 24enne è stata trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana l'8 ottobre. Secondo gli inquirenti, le lesioni riscontrate fanno pensare che la giovane sia stata percossa e colpita più volte con un bastone. Sottoposta a un intervento di asportazione della milza, è in miglioramento

C'è un fermo nell'indagine dei carabinieri sul caso della 24enne trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana (Torino) dopo una aggressione lo scorso 8 ottobre. L'accusa è lesioni aggravate. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. La giovane è stata sottoposta a un intervento per l'asportazione della milza all'ospedale di Rivoli. Dopo alcuni giorni si è risvegliata dal coma ed è in via di miglioramento.

Segni di percosse, colpita con un bastone

Secondo quanto si è appreso, la 24enne presentava anche i sintomi del consumo di stupefacenti. Le lesioni lasciano pensare che la 24enne sia stata percossa e, inoltre, colpita più volte con un bastone. Quanto al movente dell'aggressione, per ora non trapelato dettagli. In un primo tempo si era ipotizzata una vicenda connessa al consumo di stupefacenti, ma non si tralasciano altre eventualità. I carabinieri hanno acquisito le testimonianze di diverse persone, tra cui il proprietario dell'appartamento in cui la giovane è stata trovata.