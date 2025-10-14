Cecchettin, Turetta rinuncia a processo d'Appello: "Accetto ergastolo"

In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, Turetta, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre. "Sono sinceramente pentito", ha scritto
Filippo Turetta rinuncia al processo d'Appello. Ad annunciarlo, come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin. In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, il 24enne ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre, dicendosi "sinceramente pentito".
La rinuncia all'Appello da parte di Turetta
Come riferisce il Corriere, le ragioni per cui Turetta, in carcere dal 25 novembre 2023, “alza bandiera bianca sono legate al clima che si è creato intorno a lui”, in particolare “l'aggressione in carcere da parte di un detenuto, le minacce subite, la pressione mediatica” e infine “il rifiuto di Gino Cecchettin di accogliere – per il momento – la sua istanza di giustizia riparativa”.
