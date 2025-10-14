Cecchettin, Turetta rinuncia a processo d'Appello: "Accetto ergastolo"

In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, Turetta, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre. "Sono sinceramente pentito", ha scritto