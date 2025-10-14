Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni

Quattro volte campione del mondo, era malato dal 2015. La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta Canalis

È morto Angelo Valente, 51 anni, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani. Era malato dal 2015. La sua palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta Canalis, che grazie a lui era arrivata perfino a combattere due volte sul ring.

Aveva portato la kickboxing al grande pubblico

Da atleta aveva vinto anche numerosi titoli italiani tra kickboxing, savate e full contact, oltre a disputare due match di boxe da professionista nel 2006, entrambi vinti nei pesi medi. Carismatico e instancabile, Valente aveva portato la kickboxing fuori dai palazzetti di nicchia, fino al grande pubblico. Nei primi anni Duemila, quando combatteva nei galà “Kickboxing Superstar”, riempiva il Palalido di Milano: migliaia di persone accorrevano per vederlo in azione. Stimato tecnico, nel 2024 aveva ricevuto la Palma di bronzo al merito tecnico del Coni, riconoscimento