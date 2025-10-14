Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni

Cronaca
Facebook

Quattro volte campione del mondo, era malato dal 2015. La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta Canalis

ascolta articolo

È morto Angelo Valente, 51 anni, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani. Era malato dal 2015. La sua palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta Canalis, che grazie a lui era arrivata perfino a combattere due volte sul ring.

Aveva portato la kickboxing al grande pubblico

Da atleta aveva vinto anche numerosi titoli italiani tra kickboxing, savate e full contact, oltre a disputare due match di boxe da professionista nel 2006, entrambi vinti nei pesi medi. Carismatico e instancabile, Valente aveva portato la kickboxing fuori dai palazzetti di nicchia, fino al grande pubblico. Nei primi anni Duemila, quando combatteva nei galà “Kickboxing Superstar”, riempiva il Palalido di Milano: migliaia di persone accorrevano per vederlo in azione. Stimato tecnico, nel 2024 aveva ricevuto la Palma di bronzo al merito tecnico del Coni, riconoscimento 

Cronaca: Ultime notizie

Macerata, sommerso dalla terra mentre lavora in cava: operaio morto

Cronaca

Incidente sul lavoro nelle Marche. Un operaio di 48 anni  è morto mentre stava lavorando ocn...

Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli che hanno causato la tragedia

Cronaca

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e...

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni

Cronaca

Quattro volte campione del mondo, era malato dal 2015. La sua palestra alle porte di Milano, era...

Bernardini De Pace: "Se Ambrogino andrà a Flotilla restituirò il mio"

Cronaca

In una lettera rivolta al sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'avvocata Annamaria Bernardini De...

Esplosione a Castel d'Azzano, Mattarella: "Sconcerto e dolore"

Cronaca

"In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma e sentimenti di...

Cronaca: i più letti