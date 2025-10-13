Meteo, in arrivo ondata di maltempo con pioggia e nubifragi

Settimana con vortice mediterraneo in arrivo. Saranno soprattutto Sicilia e Sardegna nella giornata di martedì a vedere piogge e acquazzoni sparsi. Tra mercoledì e giovedì poi maltempo che potrebbe interessare buona parte delle regioni meridionali e lambire anche quelle centrali, specie Lazio e Abruzzo

Piogge e temporali al Centro-Sud

Saranno soprattutto Sicilia e Sardegna nella giornata di martedì a vedere piogge e acquazzoni sparsi. Tra mercoledì e giovedì poi maltempo che potrebbe interessare buona parte delle regioni meridionali e lambire anche quelle centrali, specie Lazio e Abruzzo. Con l'arrivo del weekend, il maltempo potrebbe ancora colpire le nostre regioni meridionali, specie da domenica. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, a seguire, mostrano un cedimento dell'alta pressione e l'ingresso di una perturbazione atlantica sull'Europa, possibile svolta dell'autunno.