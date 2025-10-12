Esplora tutte le offerte Sky
Ucciso durante una lite in un parcheggio per tir a Bolzano

Cronaca

Un camionista romeno di 32 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite in un parcheggio per tir a Bolzano Sud. L’aggressore, un altro autista straniero, è fuggito dopo il delitto

Violenta lite tra camionisti questa notte in un parcheggio per i tir a Bolzano. La vittima è un cittadino romeno di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli inquirenti anche grazie ad alcune testimonianze, nella tarda serata di ieri in un'area di sosta per mezzi pesanti a Bolzano Sud è nato un diverbio tra camionisti stranieri. A un certo punto uno di loro avrebbe estratto un coltello e ferito mortalmente il 32enne. La notizia, data dal Tgr Rai di Bolzano, è stata confermata all'ANSA dagli inquirenti.  Sul posto è intervenuta un'ambulanza con il medico d'urgenza, che però ha solo potuto costatare il decesso. I Vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano hanno illuminato la zona con le fotocellule durante i rilievi della Questura di Bolzano. 

