Milano, arrestato per stalking il figlio di Maurizio Rebuzzini

Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Filippo Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare
È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico di 77 anni morto a Milano lo scorso 17 settembre per cause ancora da chiarire. Nei confronti del 44enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento.
L'arresto per stalking
Secondo quanto si è appreso, sarebbe scattato nei confronti di Rebuzzini l'aggravamento della misura, eseguita dalla Polizia di Stato. Il 44enne ora si trova in carcere a Milano. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte del padre 77enne e sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta al momento senza indagati.