Milano, arrestato per stalking il figlio di Maurizio Rebuzzini

È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico di 77 anni morto a Milano lo scorso 17 settembre per cause ancora da chiarire. Nei confronti del 44enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento.