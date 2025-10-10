Milano, arrestato per stalking il figlio di Maurizio Rebuzzini

Esplora tutte le offerte Sky
Milano, arrestato per stalking il figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini

Cronaca

Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Filippo Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare

ascolta articolo

È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico di 77 anni morto a Milano lo scorso 17 settembre per cause ancora da chiarire. Nei confronti del 44enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento.

L'arresto per stalking

Secondo quanto si è appreso, sarebbe scattato nei  confronti di Rebuzzini l'aggravamento della misura, eseguita dalla Polizia di Stato. Il 44enne ora si trova in carcere a Milano.  Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte del padre 77enne e sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta al momento senza indagati. 

