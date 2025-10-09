Precenicco (Udine), investita mentre va a scuola: morta 17enne

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Il giovane che si trovava alla guida si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi mentre il padre della ragazza è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell'ambulanza e l'elisoccorso atterrare in zona. Giunti sul posto, gli operatori hanno tentato di rianimarla senza esito. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.