Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata vicino alla stazione

Una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l'ha anche rapinata. E' successo la scorsa notte a Sondrio. A distanza di alcune ore dal fatto, poi, la polizia di Stato ha arrestato un 24enne originario del Mali, residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina. Le accuse contro di lui sono di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.

La vicenda

L'aggressione, è emerso, è avvenuta a non molta distanza dalla stazione ferroviaria di Sondrio, intorno alle 23.30. Subito dopo gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti su segnalazione del 118. La donna è stata trovata riversa a terra, sanguinante e in stato di semicoscienza. Aveva il volto tumefatto, l'orecchio staccato a morsi ed evidenti lacerazioni sul corpo. Trasportata d'urgenza al Pronto soccorso, si trova attualmente nel reparto di Rianimazione.

L'aggressore

Anche grazie alla descrizione fornita dal personale sanitario che ha notato l'aggressore allontanarsi, i poliziotti hanno rintracciato il 24enne non molto distante dal luogo dell'aggressione, in stato confusionale e con gli abiti sporchi di sangue. Nello zaino che portava con sé sono stati trovati i documenti e il bancomat della vittima. Il giovane, informata la Procura locale, è stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio in attesa della convalida del fermo.