Cronaca

Le Poste in Puglia hanno un problema con i furti

Piero Ancona

©Getty

Poste italiane ha deciso di disattivare gli sportelli Atm Postamat di 162 uffici postali in tutta la Regione per eccesso di furti. L’azienda ha ritenuto necessario un intervento in seguito a un'escalation di manomissioni, ma la scelta ha generato malumori nell’utenza e reazioni da parte del Codacons

