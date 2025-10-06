Esplora tutte le offerte Sky
Rissa tra giovani nel Beneventano, un ragazzo in coma e 4 arresti

Cronaca

Sono due i ragazzi feriti in seguito all'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio. Il più grave ha 17 anni e si trova in coma farmacologico all'ospedale San Pio di Benevento

Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio, nel Beneventano. Il più grave dei giovani, un ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio.  È ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale "San Pio" di Benevento dove i medici lo tengono in coma farmacologico. Più lievi le ferite riportate dall'altra vittima dell'aggressione. Tra le ipotesi, non si esclude che si sia trattato di una "spedizione punitiva" ai danni dei due giovani.

