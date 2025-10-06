Donna morta a Desenzano, fermati madre e figlio della vittima

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Donna morta a Desenzano, fermati madre e figlio di Dolores Dori: coinvolti in sparatoria

Cronaca
©Ansa

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima - Dolores Dori - sua madre e il figlio 16enne sono arrivati al campo nomadi di Lonato del Garda in retromarcia e hanno sfondato il cancello. Le due donne hanno iniziato a sparare all'impazzata. I residenti nel campo hanno così risposto al fuoco, colpendo con tre proiettili la 44enne, che è stata trasportata in fin di vita dal marito davanti all'ospedale di Desenzano. Per la madre e il figlio della vittima c'è l'accusa di tentato omicidio

ascolta articolo

C'è una svolta importante dietro la morte di Dolores Dori, la 44enne ferita gravemente a Lonato del Garda, nel Bresciano, e poi morta dopo essere stata lasciata da un'auto davanti all'Ospedale di Desenzano. I carabinieri hanno fermato la madre 59enne della donna morta e il figlio 16enne.

A quanto risulta dalle indagini, la madre e la vittima - insieme al ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone - si sarebbero recate in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco, ferendo gravemente con tre colpi di pistola la 44enne, morta poi in ospedale a Desenzano.

Madre e figlio di Dolores Dori accusati di tentato omicidio

La madre di Dolores Dori e il nipote di 16 anni sono accusati, in concorso, di tentato omicidio pluriaggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi e minacce. I militari hanno analizzato il contenuto di alcuni smartphone, accertando che il ragazzo aveva partecipato alla sparatoria del 2 ottobre scorso e ne aveva ripreso con il cellulare le fasi salienti con immagini che hanno consentito di ricostruire l'accaduto. 

La sparatoria in un filmato

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Dolores Dori, la madre e il figlio 16enne sono arrivati al campo nomadi di Lonato del Garda in retromarcia e hanno sfondato il cancello. Le due donne hanno iniziato a sparare all'impazzata. I residenti nel campo hanno così risposto al fuoco, colpendo con tre proiettili la 44enne, che è stata trasportata in fin di vita dal marito - che era lontano con un'altra vettura - davanti all'ospedale di Desenzano dove, nonostanti i soccorsi e un intervento chirurgico, è morta. Una dinamica che è emersa dal video trovato nel cellulare del figlio minore di Dolores Dori e che ha portato la Procura a firmare i due fermi per tentato omicidio, mentre resta ancora irreperibile il consuocero della vittima, ritenuto l'esecutore dell'omicidio. 

Approfondimento

Desenzano, donna uccisa e lasciata a ospedale: ricercato “consuocero”

Cronaca: Ultime notizie

Donna morta a Desenzano, fermati madre e figlio della vittima

Cronaca

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima - Dolores Dori - sua madre e il figlio...

Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per...

Elezioni Calabria, al seggio in abito da sposa: la foto è virale

Cronaca

La storia arriva da San Gregorio d'Ippona, comune di 2 500 abitanti della provincia di Vibo...

Femminicidio a Gela, arrestato il convivente della donna uccisa

Cronaca

Si tratta di un uomo di origine romena, come la vittima, Veronica Abaza, trovata morta lo...

Reati sui minori, in Italia 7200 nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa

Cronaca

In aumento i reati connessi al digitale: pornografia minorile e detenzione di materiale...

Cronaca: i più letti