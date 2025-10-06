Dislessia, la pedagogista: “L’appello alle scuole: cogliete i segnali”

Inizia oggi la settimana nazionale della dislessia, promossa dall’Associazione italiana dislessia (Aid) per informare e sensibilizzare il mondo scolastico – e non solo – sui disturbi specifici dell’apprendimento. Quali sono i segnali predittivi, come cambia la vita dopo la diagnosi e cosa sta facendo la scuola per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle studentesse. Ne abbiamo parlato con la pedagogista Barbara Urdanch