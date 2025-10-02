Grosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti

Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze
Drammatico incidente stradale questa mattina sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, dove tre mezzi - un furgone, un'auto e un mezzo pesante - si sono scontrati violentemente poco dopo le ore 9. L'impatto ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque, tra cui due bambini.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118 dell'Asl Toscana sud est. Considerata la gravità della situazione, sono stati attivati anche due elicotteri Pegaso: Pegaso 2 ha trasportato due feriti in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre Pegaso 1 ha trasferito un altro ferito in codice 2 all’ospedale di Careggi, a Firenze.
Gli altri feriti
Altri due feriti, un uomo di 31 anni e un minore, sono stati soccorsi dall’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, con infermiere a bordo, e portati in codice 3 al Pronto Soccorso di Grosseto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le identità delle vittime. Il traffico sull’Aurelia ha subito pesanti rallentamenti.