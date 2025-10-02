Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Grosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti

Cronaca

Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze

ascolta articolo

Drammatico incidente stradale questa mattina sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, dove tre mezzi - un furgone, un'auto e un mezzo pesante - si sono scontrati violentemente poco dopo le ore 9. L'impatto ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque, tra cui due bambini.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118 dell'Asl Toscana sud est. Considerata la gravità della situazione, sono stati attivati anche due elicotteri Pegaso: Pegaso 2 ha trasportato due feriti in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre Pegaso 1 ha trasferito un altro ferito in codice 2 all’ospedale di Careggi, a Firenze.

Gli altri feriti

Altri due feriti, un uomo di 31 anni e un minore, sono stati soccorsi dall’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, con infermiere a bordo, e portati in codice 3 al Pronto Soccorso di Grosseto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le identità delle vittime. Il traffico sull’Aurelia ha subito pesanti rallentamenti.

Cronaca: Ultime notizie

Grosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti

Cronaca

Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici. Dei feriti...

Mostra Salvador Dalì a Parma, 21 opere ritenute false sequestrate

Cronaca

Il decreto di sequestro riguarda arazzi, disegni, incisioni, oggettistica. Gli...

Dieci anni di "Scuole Aperte". MoVi: "La scuola è un bene comune"

Cronaca

Nato dalla collaborazione con l’esperienza dell’Associazione Genitori Scuola di Donato di Roma,...

Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero. Salvini pronto a precettare

Cronaca

Con l'inizio delle operazioni di abbordaggio (LA DIRETTA) da parte di Israele alle barche della...

Proteste Flotilla

Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud

Cronaca

Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia....

Cronaca: i più letti