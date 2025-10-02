Grosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti

Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze ascolta articolo

Drammatico incidente stradale questa mattina sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, dove tre mezzi - un furgone, un'auto e un mezzo pesante - si sono scontrati violentemente poco dopo le ore 9. L'impatto ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque, tra cui due bambini.

I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118 dell'Asl Toscana sud est. Considerata la gravità della situazione, sono stati attivati anche due elicotteri Pegaso: Pegaso 2 ha trasportato due feriti in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre Pegaso 1 ha trasferito un altro ferito in codice 2 all’ospedale di Careggi, a Firenze.