Federmanager, etica e tecnologia al centro del Premio Giovane Manager

Tema portante di questa edizione è “NEXT – New Ethics for Transformation”. L'obiettivo della fondazione è aprire un dibattito sulle strategie manageriali che bilancino l'etica con il potenziale delle tecnologie digitali. La finale si terrà in Vaticano il 10 dicembre
Le semifinali della settima edizione del “Premio Giovane Manager” - il contest annuale istituito da Federmanager e promosso dal Gruppo Giovani della federazione per celebrare le eccellenze del managment under 44 nel panorama italiano - si terranno dal 3 ottobre in diverse città italiane. La finale avrà luogo in Vaticano il 10 dicembre, presso l'Università Pontificia Agostiniana.
"Premio Giovane Manager": il contest
Il tema centrale di questa edizione è “NEXT – New Ethics for Transformation”. L'obiettivo della Fondazione promotrice è incentivare un dibattito serio e costruttivo su strategie e approcci managerali capaci di integrare etica e tecnologie digitali. Le semifinali territoriali in programma sono quattro e si terranno a Brindisi, Trento, Novara e Mantova. I finalisti si contenderanno il titolo di “Miglior Giovane Manager” dell’anno nell’attesissima finale che si terrà al Vaticano, il prossimo 10 dicembre. All’evento conclusivo, che avrà luogo proprio nell’anno giubilare, interverranno figure di vertice della Santa Sede. Inoltre, nel corso della giornata, sarà assegnato anche il titolo di “Miglior Expat Manager”, come riconoscimento al lavoro dei tanti giovani manager italiani che operano all’estero.
Il commento di Federmanager
"Il Premio Giovane Manager è un riconoscimento a cui teniamo moltissimo – ha dichiarato il Presidente nazionale di Federmanager, Valter Quercioli – che rinnova, di anno in anno, la nostra attenzione ai talenti under 44 del management italiano. Grazie al lavoro portato avanti dal nostro Gruppo Giovani, in sinergia con i partner dell’iniziativa, il Premio riesce a valorizzare le migliori figure emergenti della managerialità italiana, nel Paese e all’estero". E ancora. "Sono davvero entusiasta di dare il via a questa nuova edizione del Premio Giovane Manager". Ha dichiarato Paola Vitale, coordinatrice nazionale del Gruppo Giovani Federmanager. "L'edizione di quest’anno si distingue per un’attenzione particolare agli aspetti etici e al loro impatto nei diversi contesti di business in trasformazione: questione attualissima, nel dibattito pubblico e nel mondo aziendale, che testimonia la capacità del nostro Gruppo Giovani di affrontare le sfide del presente" ha concluso.
Le date in programma
Le quattro semifinali in programma:
- 3 ottobre 2025 – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in P.zza V. Emanuele II, n. 7 - Brindisi
- 17 ottobre 2025 – Ferrari F.lli Lunelli S.p.a., Via Ponte di Ravina, 15 - Trento
- 14 novembre 2025 – Castello di Novara; Piazza Martiri della Libertà, 3 - Novara
- 21 novembre 2025 – Confindustria Mantova, Via Portazzolo, 9 – Mantova