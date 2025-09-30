Federmanager, etica e tecnologia al centro del Premio Giovane Manager

"Premio Giovane Manager": il contest

Il tema centrale di questa edizione è “NEXT – New Ethics for Transformation”. L'obiettivo della Fondazione promotrice è incentivare un dibattito serio e costruttivo su strategie e approcci managerali capaci di integrare etica e tecnologie digitali. Le semifinali territoriali in programma sono quattro e si terranno a Brindisi, Trento, Novara e Mantova. I finalisti si contenderanno il titolo di “Miglior Giovane Manager” dell’anno nell’attesissima finale che si terrà al Vaticano, il prossimo 10 dicembre. All’evento conclusivo, che avrà luogo proprio nell’anno giubilare, interverranno figure di vertice della Santa Sede. Inoltre, nel corso della giornata, sarà assegnato anche il titolo di “Miglior Expat Manager”, come riconoscimento al lavoro dei tanti giovani manager italiani che operano all’estero.