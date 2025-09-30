L'attivista anti-violenza Domitilla Di Pietro è indagata per stalking

Domitilla Shaula Di Pietro, sceneggiatrice, pittrice e autrice di romanzi romana, da tempo impegnata contro la violenza sulle donne, è accusata di aver perseguitato l’ex compagno: è indagata per molestie, minacce e stalking. Il sostituto procuratore di Tivoli Roberto Bulgarini Nomi ha terminato le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio della donna. Una storia, racconta Repubblica, iniziata nel 2023. L'anno successivo l'ex compagno della donna, di mestiere regista, aveva cercato di chiudere la relazione. Con una reazione violenta di lei, che secondo il procuratore "danneggiava una libreria della sua abitazione e gli sputava due volte in faccia strattonandolo ripetutamente". Poi le minacce: "Te la farò pagare". La donna non si sarebbe mai rassegnata alla fine della relazione, bombardando l'uomo con chiamate, messaggi e visite a sorpresa. Il regista avrebbe tentato di bloccarla ma l'ex compagna aveva continuato a cercarlo attraverso profili fake e telefonate con numeri diversi. Di Pietro avrebbe anche mostrato all'ex presunti messaggi inviatele da altri uomini, tra cui persino uno falso del sindaco di Milano Beppe Sala. Le minacce sarebbero poi degenerate quando Di Pietro si è resa conto che l'ex non si sarebbe mai riavvicinato: "Io ti massacro, vado in galera ma ti giuro che ti distruggo… ho mille profili e amici hacker, ti faccio un puttanaio… ti ammazzo…".