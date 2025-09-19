Esplosione in azienda di rifiuti nel Casertano, tre morti

Esplora tutte le offerte Sky
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso

Cronaca

Lo scoppio si è verificato all'Ecopartenope di Marcianise. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda. Una quarta persona risulterebbe dispersa

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta in una azienda nel Casertano. Lo scoppio si è verificato all'Ecopartenope di Marcianise che si occupa del trattamento dei rifiuti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. Stando a quanto riferito, le vittime sarebbero morte a causa dell'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti. I tre deceduti, tra cui il titolare dell'azienda, lavoravano su un capannone e l'esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri. Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. 

