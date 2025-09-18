Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave

Cronaca

A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena ed è stata ricoverata in stato di choc. La tragedia è avvenuta intorno alle 12. Il piccolo è in gravi condizioni

ascolta articolo

Un bambino di sette anni è caduto dalla finestra del secondo piano di una scuola, a Genova Voltri, riportando ferite gravissime dopo un volo di quasi sei metri. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, che ha richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini. Per consentirne l'atterraggio, è stato chiuso il casello di Prà dove l'elicottero Drago è arrivato subito. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti. 

Una passante in stato di choc

A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena. La tragedia è avvenuta intorno alle 12. La donna è stata soccorsa e trasportata sotto choc all'ospedale Villa Scassi. Il piccolo è stato intubato e trasferito con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in condizioni critiche. E' ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Cronaca: Ultime notizie

Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave

Cronaca

A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena ed è stata ricoverata in...

Tunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di base

Cronaca

Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi. Succede dopo che è...

Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio

Cronaca

Trovato in fin di vita nel ballatoio dell'appartamento in cui lavorava, Maurizio Rebuzzini è...

"Cercasi parrucchiere, ma solo gay": polemica per l'offerta di lavoro

Cronaca

Il post, poi rimosso, ha scatenato una valanga di commenti, con accuse di discriminazione e...

New Martina apre un negozio anche a Milano: chi è Carmen Fiorito

Cronaca

Ventisette anni, nata a Napoli e cresciuta nel negozio di famiglia nell'ambito del commercio di...

Cronaca: i più letti