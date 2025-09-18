Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave

A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena ed è stata ricoverata in stato di choc. La tragedia è avvenuta intorno alle 12. Il piccolo è in gravi condizioni

Un bambino di sette anni è caduto dalla finestra del secondo piano di una scuola, a Genova Voltri, riportando ferite gravissime dopo un volo di quasi sei metri. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, che ha richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini. Per consentirne l'atterraggio, è stato chiuso il casello di Prà dove l'elicottero Drago è arrivato subito. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti.

A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena. La tragedia è avvenuta intorno alle 12. La donna è stata soccorsa e trasportata sotto choc all'ospedale Villa Scassi. Il piccolo è stato intubato e trasferito con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in condizioni critiche. E' ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.