Cronaca
Vassallo, come siamo arrivati al processo per l'omicidio del sindaco
Quindici anni di silenzi, inchieste, colpi di scena, fino agli arresti dello scorso Novembre. Sky Tg24 Insider ricostruisce le tappe principali delle indagini per l'omicidio di Angelo Vassallo, avvenuto il 5 Settembre 2010. Tra gli imputati un colonnello dei Carabinieri
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi