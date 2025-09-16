Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso

Bltiz di un gruppo pro Palestina durante una lezione all'univeristà di Pisa del professor Rino Casella. Il docente è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite e poi si è recato in questura a sporgere denuncia ascolta articolo

Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell'accaduto, come "professore sionista". L'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi e l'aula è stata occupata. Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in questura a sporgere denuncia.

©Ansa

Prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti Sul profilo instagram degli studenti per la Palestina di Pisa si legge: "Stamattina le lezioni non sono iniziate nella tranquillità della routine, perché non c'è niente per cui stare tranquilli. Con le bandiere della Palestina, i pugni stretti per la rabbia dettata dalle notizie che ci arrivano da Gaza e la voce alta siamo entrate nelle aule del Polo Piagge. Abbiamo fermato le lezioni" e "mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che in ogni modo ha tentato di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula. Abbiamo deciso di occupare la sua lezione, annullandola, e prendere tutto lo spazio di cui la Palestina ha in questo momento bisogno".

©Ansa