Auto senza freno a mano, donna muore schiacciata a Genova

Una donna di 70 anni è morta stamani investita da un'auto in via Borgoratti, nel levante di Genova. Secondo i primi accertamenti della Polizia locale, alle 7:30 un'auto posteggiata si sarebbe mossa per il cedimento del freno a mano (la strada è in discesa) e avrebbe colpito la donna, che camminava sul marciapiede dall'altra parte della strada. La vittima è rimasta schiacciata contro il muro, riportando gravi lesioni. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla, ma senza risultato.

Il proprietario dell'auto è già stato identificato ed è risultato negativo ai test sulla presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Il mezzo era stato parcheggiato poco prima sul lato opposto della strada nei pressi di un bar e il conducente non era a bordo. L'auto si è spostata in retromarcia con una traiettoria obliqua e, a causa della pendenza della strada, ha raggiunto il lato opposto urtando la donna che stava camminando sul marciapiede all'altezza della saracinesca di una farmacia che a quell'ora era ancora chiusa. Saranno gli accertamenti in capo alla sezione infortunistica della polizia locale a chiarire se la tragedia sia stata causa da un cedimento del sistema frenante e quindi da un guasto o da una disattenzione del proprietario.