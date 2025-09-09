Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Napoli

Una forte esplosione è avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio nel quartiere Pianura, alla periferia di Napoli. Lo scoppio si è verificato in via Vicinale Grottole 10. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Si cercano eventuali vittime: al momento non risultano esserci morti, solo due carabinieri che sono rimasti lievemente feriti. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero state almeno tre deflagrazioni in successione, avvertite e riprese da passanti e residenti spaventati anche da un forte boato. Un'alta nube di fumo si è alzata dal luogo dell'esplosione.