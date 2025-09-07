Bassano del Grappa, donna accoltellata dall'ex marito

"Sul luogo - ha riferito il Presidente del Veneto, Luca Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere"
L'aggressione è avvenuta questa notte a Bassano del Grappa ed è stato il Presidente del Veneto, Luca Zaia, a dare la notizia. "Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall'ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45". "Sul luogo - ha riferito Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere".
Le indagini
"Alla donna va la mia vicinanza e quella dell’intera Regione; aggiungo che non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne", ha sottolineato il presidente.
"È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile. Ringrazio le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e auspico che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Il Veneto non tollera la violenza: continueremo a lavorare con determinazione - ha concluso Zaia - per promuovere una cultura del rispetto e della dignità di ogni persona".
