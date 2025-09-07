Esplora tutte le offerte Sky
"Sul luogo - ha riferito il Presidente del Veneto, Luca Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere"

L'aggressione è avvenuta questa notte a Bassano del Grappa ed è stato il Presidente del Veneto, Luca Zaia, a dare la notizia. "Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall'ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45". "Sul luogo - ha riferito Zaia - sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere". 

Carabinieri del Nucleo Radiomobile durante dei controlli su via Prenestina, Roma, 12 Agosto 2025. Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intervengono sul territorio della capitale. ANSA/GIUSEPPE LAMI (controlli, carabinieri, sicurezza, simbolica, generica)
Bassano del Grappa, donna accoltellata dall'ex marito - ©Ansa

"Alla donna va la mia vicinanza e quella dell’intera Regione; aggiungo che non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne", ha sottolineato il presidente.

"È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile. Ringrazio le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e auspico che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Il Veneto non tollera la violenza: continueremo a lavorare con determinazione - ha concluso Zaia - per promuovere una cultura del rispetto e della dignità di ogni persona".

