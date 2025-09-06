Esplora tutte le offerte Sky
Incidente in galleria, chiusa e poi riaperta A1 fra Bologna e Firenze

Cronaca

La causa è un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria Rioveggio sud

Poco prima delle 10:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione Firenze, che era stato chiuso, poco prima delle 6 di stamane, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 2 all'interno della galleria Rioveggio. Al momento, fa sapere Aspi, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano problemi al traffico verso Firenze.

Nell'incidente erano rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria Rioveggio sud. Il traffico era stato deviato sull'A1 Panoramica

