Donna violentata nel parco a Roma, aggressore ripreso da telecamera

Donna violentata nel parco a Roma, l'aggressore ripreso da una telecamera

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La violenza è avvenuta all'alba di domenica 24 agosto. L'uomo è stato immortalato mentre cammina in strada e gli investigatori sono sulle sue tracce

ascolta articolo

È stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza del parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma, l’uomo responsabile della violenza su una donna di 60 anni avvenuta all'alba di domenica 24 agosto. I carabinieri hanno estrapolato un frame in cui si vede un giovane - con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino - mentre cammina in strada. L'ipotesi è che si tratti proprio dell'autore dell'aggressione. Gli investigatori starebbero sulle sue tracce.

Cosa è successo

La donna ha denunciato di essere stata rapinata del cellulare e violentata poco dopo le 6 nel parco della periferia est della Capitale. La vittima stava portando a spasso quando è stata aggredita: "Un incubo durato dieci minuti", ha riferito ai soccorritori sotto choc. Stando a quanto ricostruito, uno sconosciuto l'ha avvicinata all'improvviso nel parco, a quell'ora deserto, e dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio l'ha violentata. Quando l’uomo si è allontanato la vittima è tornata a casa e ha dato l'allarme. I carabinieri della compagnia Casilina hanno subito avviato le indagini.

