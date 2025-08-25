Miss Italia, Vanessa Zaneli esclusa dal concorso per foto su OnlyFans

La modella di Udine ha violato l’articolo 8 del regolamento che prevede l’esclusione di qualsiasi candidata al concorso che abbia "profili in siti web (come OnlyFans) dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso". Lei sostiene che ci sia lo zampino di uno stalker

Vanessa Zeneli, modella 25enne di Udine, è stata esclusa dal concorso di bellezza Miss Friuli-Venezia Giulia 2025, perdendo titolo e fascia di finalista di Miss Italia per "colpa" di OnlyFans. Zeneli - che sostiene che l’organizzatrice della competizione regionale Paola Rizzotti fosse a conoscenza dei suoi scatti di nudo - avrebbe ricevuto due email, una dall’organizzatrice della competizione regionale Paola Rizzotti e una dalla fondatrice di Miss Italia Patrizia Mirigliani, in cui le sarebbe stato notificato di aver violato l’articolo 8 del regolamento che prevede l’esclusione di qualsiasi candidata al concorso che abbia "profili in siti web (come OnlyFans) dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso". Mail che Mirigliani sostiene invece di non aver inviato.

Il presunto stalker

La versione di Zeneli includerebbe la presenza di uno "stalker": la 25enne ha raccontato di aver detto sin da subito a Rizzotti delle sue foto di nudo, ma che lei l’avrebbe voluta comunque in gara. Fino al 5 agosto, riporta il Corriere, quando ha ricevuto le indicazioni per la restituzione del titolo. La ragazza sostiene di essere venuta a sapere di avere uno "stalker", la stessa persona che avrebbe segnalato le sue foto di nudo presenti in siti pornografici. "Non so spiegare come abbia fatto", afferma la ragazza, ma probabilmente questa persona ha preso i miei scatti e li ha spostati in quei siti per adulti".