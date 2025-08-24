Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mestre, bimbo cade da quinto piano e urta una tettoia: è grave

Cronaca

L'incidente è accaduto ieri in serata. Il piccolo di un anno è ricoverato all'ospedale di Padova. Il padre si trovava al lavoro, e in casa c'era soltanto la madre

ascolta articolo

Un bimbo di un anno è mezzo è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova dopo essere precipitato da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia). L'incidente nella serata di ieri.

Precipitato da un'altezza di 15 metri

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto del terrazzo, e prima di impattare a terra da un'altezza di circa 15 metri ha urtato una tettoia in plastica ondulata, che ha attutito la caduta. La famiglia è di origini bengalesi e risiede a Mestre da circa dieci anni. Il padre si trovava al lavoro, e in casa c'era soltanto la madre. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova. 

Potrebbe interessarti

Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto mentre attraversava la strada nel veneziano

Cronaca: Ultime notizie

Romagna, sindaco Cervia: no vittime. Gestore Papeete: devastazione

Cronaca

L'Emilia-Romagna è stata colpita da un violento evento di maltempo, in particolare lungo la costa...

Mestre, bimbo cade da quinto piano e urta una tettoia: è grave

Cronaca

L'incidente è accaduto ieri in serata. Il piccolo di un anno è ricoverato all'ospedale di...

Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti sulla costa. FOTO

Cronaca

Un temporale con grandine e vento si è abbattuto dalle 4.30 del mattino sulla costa romagnola,...

15 foto

Emilia-Romagna, grandine e strade allagate tra Rimini e Ravenna

Cronaca

Alberi caduti e strade trasformate in fiumi in diverse località della regione, con disagi alla...

Sisma Centro Italia, Meloni: 9 anni dopo tornata vita in aree cratere

Cronaca

In una lettera pubblicata dal Messaggero, la premier ha voluto "ricordare chi non c'è più per...

Cronaca: i più letti