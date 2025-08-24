Ministero della Salute, richiamati tre lotti di pesto al pistacchio

Alcune confezioni sono state richiamate dal mercato dopo che il ministero della Salute ha segnalato tre lotti per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. L'azienda produttrice è "Delizie dal Sole". Le avvertenze sono di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita di acquisto

Alcune confezioni di pesto di pistacchio sono state richiamate dal mercato dopo che il ministero della Salute ha segnalato tre lotti per rischio chimico. In particolare, sono state segnalate le confezioni per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. I lotti segnalati sono: D2501784; D2501816; D2501824, in vasetti di vetro da 190 grammi, con scadenza 30/06/2026. L'azienda produttrice è la "Delizie dal Sole", il nome del produttore è "Marullo" e la ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia SpA. Le avvertenze, dopo il richiamo, sono di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita di acquisto.

Cosa sono le aflatossine

Le aflatossine sono microtossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene e possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao.