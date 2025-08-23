Paziente denuncia molestia verbale all'Umberto I: indagine interna

Il Policlinico Umberto I ha aperto una indagine interna per fare luce su un caso di molestie verbali denunciato da una giovane paziente con un video via social. Nel filmato la 23enne racconta in lacrime quanto le è accaduto durante una visita, nel momento in cui doveva sottoporsi a una tac. "Mi portano a fare una tac al cranio e il tecnico mi dice 'leva gli orecchini e la mascherina, perché ha il ferretto'; io gli chiedo, ingenuamente, 'quindi devo togliere anche il reggiseno? Anche quello ha il ferretto', lui risponde professionalmente 'no, no, tanto la tac è solo cranio'. Poi, guardando i colleghi, tutti maschi, esclama: 'Certo, se poi lo vuoi togliere ci fai felici tutti'".

La paziente dopo il reclamo: "Non bisogna stare in silenzio"

"Non so come si chiamasse - continua la giovane - presenterò reclamo ma voglio fare questo video perché sono stanca di dovermi interfacciare ogni giorno con queste cose, anche in un ambiente ospedaliero, che dovrebbe essere un ambiente sicuro. Sono qui perché sto male, sono una ragazzina di 23 anni che è venuta al pronto soccorso alle 14.30 e alle 21 sta ancora qui a fare esami e il pensiero del medico che mi dovrebbe avere in cura è quello di dire 'se ti vuoi levare il reggiseno ci fai contenti tutti?' Cosa vi passa per la testa quando pensate che questa cosa sia normale? Che questa cosa sia giusta? Che ci si possa ridere su? E che cosa dobbiamo fare noi, che ci continuate a dire che siamo pazze, che siamo pesanti? Questo è quello che dobbiamo vivere ogni giorno, anche in contesti che dovrebbero essere sicuri e professionali. Non so che cosa fare, non devono esistere cose del genere, non bisogna stare in silenzio davanti a cose del genere".