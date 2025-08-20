Malpensa, uomo appicca fuoco vicino ai check in: evacuato Terminal 1

Momenti di tensione questa mattina al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, lo scalo internazionale in provincia di Varese. Il fatto è avvenuto prima delle 11 quando al numero unico di emergenza sono arrivate alcune chiamate di soccorso per una persona in stato di agitazione e per dei colpi che sembravano spari. Un uomo ha dato in escandescenza questa mattina al terminal 1 dell'aeroporto milanese dove ha appiccato un incendio a un cestino della spazzatura provocando alte fiamme nei pressi del gate 13 e allarme fra i passeggeri. L'uomo ha anche iniziato a spaccare i monitor dei check-in con un martello. E' stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l'aeroporto, e fermato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l'area. L'attività dello scalo è poi ripresa.

Evacuata la zona

La zona in cui hanno operato le forze dell’ordine è stata cinturata e raggiunta dai vigili del fuoco del presidio aeroportuale che hanno rapidamente domato le fiamme. Il protagonista del duro episodio è un ventottenne originario del Mali ed è stato arrestato dalla Polaria. L'uomo è accusato di danneggiamento aggravato. Fino ad ora il ventottenne, che ha una protezione sussidiaria, non aveva mai avuto problemi. E' già stato fissato per domani il processo per direttissima.