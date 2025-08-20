Malpensa, uomo appicca fuoco vicino ai check in: evacuato Terminal 1

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paura a Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in. Terminal 1 evacuato

Cronaca

Il fatto è avvenuto prima delle 11 quando al numero unico di emergenza sono arrivate alcune chiamate di soccorso per una persona in stato di agitazione e per dei colpi che sembravano spari

ascolta articolo

Momenti di tensione questa mattina al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, lo scalo internazionale in provincia di Varese. Il fatto è avvenuto prima delle 11 quando al numero unico di emergenza sono arrivate alcune chiamate di soccorso per una persona in stato di agitazione e per dei colpi che sembravano spari. Un uomo ha dato in escandescenza questa mattina al terminal 1 dell'aeroporto milanese dove ha appiccato un incendio a un cestino della spazzatura provocando alte fiamme nei pressi del gate 13 e allarme fra i passeggeri.  L'uomo ha anche iniziato a spaccare i monitor dei check-in con un martello. E' stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l'aeroporto, e fermato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l'area. L'attività dello scalo è poi ripresa. 

Evacuata la zona

La zona in cui hanno operato le forze dell’ordine è stata cinturata e raggiunta dai vigili del fuoco del presidio aeroportuale che hanno rapidamente domato le fiamme. Il protagonista del duro episodio è un ventottenne originario del Mali ed è stato arrestato dalla Polaria. L'uomo è accusato di danneggiamento aggravato. Fino ad ora il ventottenne, che ha una protezione sussidiaria, non aveva mai avuto problemi. E' già stato fissato per domani il processo per direttissima.

 

Cronaca: Ultime notizie

Mia Moglie, Meta rimuove il gruppo Facebook per violazione policy

Cronaca

All'interno del gruppo, con 32.000 iscritti, venivano pubblicate immagini intime di donne, la...

Malpensa, uomo appicca fuoco vicino ai check in: evacuato Terminal 1

Cronaca

Il fatto è avvenuto prima delle 11 quando al numero unico di emergenza sono arrivate alcune...

È morto Salvo Vitale, storico amico di Peppino Impastato

Cronaca

Noto per il suo impegno nella lotta contro la mafia e per la sua amicizia con Peppino Impastato,...

Trento, scontro tra treno merci e regionale linea Brennero bloccata

Cronaca

L'incidente è avvenuto tra Mezzocorona e Trento nord. Da quanro emerso finora, risultano tre...

Maltempo, trovato corpo disperso a Enna. Milano, Lambro a rischio

Cronaca

Trovato morto Matteo Ciurca, 40 anni, l'uomo scomparso da ieri pomeriggio dopo che il torrente...

Cronaca: i più letti