Trenord apre le selezioni per nuovi addetti di Assistenza e Controllo

Le domande per candidarsi fino al 30 settembre sul sito dell’azienda. Un'opportunità per giovani diplomati e laureati con competenze linguistiche e relazionali

Parallelamente, l’azienda lombarda ha avviato la selezione per una figura di Esaminatore riconosciuto da ANSFISA – l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – che si occuperà della formazione e della valutazione del personale nelle scuole interne di Trenord.

Prosegue la campagna assunzioni di Trenord, che ha aperto da oggi le candidature per entrare nel team Assistenza&Controllo, il gruppo dedicato al supporto dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie. È possibile presentare domanda fino al 30 settembre 2025, seguendo le indicazioni disponibili nella sezione Lavora con noi del sito trenord.it.

Il ruolo degli addetti Assistenza&Controllo



Nato nel 2021, il team è composto da operatori che presidiano le stazioni più frequentate e quelle interessate da irregolarità di servizio, garantendo assistenza diretta ai passeggeri, supporto alle attività di vendita e contrasto all’evasione del biglietto, con controlli sia a terra che a bordo. In caso di criticità, gli addetti collaborano con la Security aziendale, mantenendo come obiettivo prioritario la cura dei viaggiatori.

Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, avere una buona conoscenza della lingua inglese (e preferibilmente di altre lingue straniere) e disponibilità a lavorare su turni e in diverse sedi. Costituiscono titoli preferenziali esperienze precedenti nell’assistenza clienti, nell’accoglienza turistica o nel travel counseling. Sono richieste inoltre spiccate capacità relazionali, flessibilità, problem solving, gestione di situazioni conflittuali e attitudine al lavoro di squadra.