Cronaca

A un anno di distanza, il giallo del Bayesian è ancora irrisolto

Raffaella Daino

©Ansa

Tra le 4.03 e le 4.10 del 19 agosto 2024, la nave si inabissa. I morti sono 7 (6 ospiti e un membro dell’equipaggio), gli indagati per ora 3. Per la procura, si tratta di una serie di errori umani. Secondo una indagine tecnica inglese, invece, l’equipaggio è da scagionare. Qualche risposta è attesa dall’esame del relitto, ma intanto il caso appassiona i teorici del complottismo: perché il grande imprenditore tecnologico Mike Lynch – insieme a 5 suoi compagni di viaggio – non fu svegliato quella notte?

