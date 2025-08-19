Morto dopo taser, domani l'autopsia sul corpo di Elton Bani

Proseguono le indagini sul caso di Elton Bani, il muratore albanese di 41 anni morto a Genova dopo essere stato fermato con almeno tre scariche di taser sparate dai carabinieri. È stata disposta per domani, 20 agosto, l'autopsia sul corpo della vittima. Nel frattempo, i due militari coinvolti nella vicenda risultano indagati per omicidio colposo. Sono in corso parallelamente a Olbia anche le indagini sulla morte di Gianpaolo Demartis, il 57enne morto per arresto cardiaco nell'ambulanza che lo stava trasportando all'ospedale, dopo essere stato bloccato con la pistola a impulsi elettrici nel quartiere di Santa Mariedda. L'autopsia di Demartis è già fissata dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso, per giovedì 21 agosto.

I due casi a Genova e Olbia

Secondo una prima ricostruzione, Bani avrebbe iniziato a urlare e inveire contro qualcuno. A quel punto i vicini avrebbero chiamato il 118 e, al loro arrivo, i sanitari, vedendolo in forte stato di agitazione, avrebbero chiesto l'intervento dei carabinieri. Dopo averlo calmato in strada, i militari lo avrebbero accompagnato in casa per prendere i documenti e, proprio sulle scale, il 341enne avrebbe iniziato ad aggredirli, colpendoli più volte. È a quel punto che i carabinieri avrebbero estratto il taser, colpendo l'uomo “almeno tre volte”, come riferito da un testimone.

Secondo le prime ipotesi, Demartis sarebbe invece apparso in stato di alterazione da consumo di alcolici e/o sostanze stupefacenti. Al momento dell'arresto, avrebbe colpito un militare procurandogli diverse ferite al volto. I carabinieri sarebbero quindi intervenuti per fermarlo utilizzando il taser.