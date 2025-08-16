Esplora tutte le offerte Sky
Neonato morto a Cetraro, 6 indagati per omicidio colposo

Si tratta, in particolare, del ginecologo che aveva in cura la mamma del piccolo e di 5 sanitari della struttura sanitaria che hanno seguito il parto. Intanto, in mattinata, è stata eseguita l'autopsia sul corpo del neonato

Sono in tutto sei le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Paola in merito al decesso di un neonato presso l'ospedale di Cetraro, provincia di Cosenza. Si tratta, in particolare, del ginecologo che aveva in cura la mamma del piccolo e di 5 sanitari della struttura sanitaria che hanno seguito il parto. L'iscrizione da parte della procura, diretta da Domenico Fiordalisi, è considerato un atto dovuto, utile per permettere agli interessati di nominare i propri consulenti per seguire l'autopsia sulla salma del neonato.

L'autopsia sul neonato

L'esame stesso è stato effettuato proprio questa mattina dopo che il sostituto procuratore Maria Porcelli aveva assegnato l'incarico a specialisti di medicina legale dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Al momento, in base a quanto emerso, la procura ipotizza il reato di omicidio colposo, ed è al lavoro per cercare di accertare eventuali responsabilità mediche prima e durante il decesso del neonato. Per far ciò, saranno decisivi gli esiti dell'autopsia nello stabilire la causa e il momento esatto del decesso, se avvenuto prima o dopo il parto. 

