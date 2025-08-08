Roma, spari all'interno di in bar in zona Casilina: 3 feriti, 1 grave

Tre feriti nella notte in un bar di via degli Acquaroni alla periferia Roma, in zona Casilina, dove un uomo è entrato e ha sparato alcuni colpi di pistola prima di fuggire. I tre, tutti stranieri, sono stati trasportati in ospedale: uno di loro è in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, non si esclude che si tratti di una rapina finita male. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile e la polizia scientifica. Le indagini sono in corso.