Meteo, caldo africano e temperature fino a 40°: ecco dove e quando

L'anticiclone africano investirà la Penisola fino a Ferragosto. Già da oggi scattano i primi bollini arancioni per il rischio caldo. Temperature in netto aumento anche al Nord

Dopo una breve tregua, il caldo estremo torna a farsi sentire sull’Italia: secondo le previsioni, ci attendono almeno dieci giorni di temperature roventi, con punte che sfioreranno i 40°C all’ombra in molte aree della Penisola. Il grande protagonista sarà ancora una volta l’anticiclone africano, che tornerà a dominare lo scenario meteo da nord a sud, portando afa, alte temperature e un nuovo allarme per la salute pubblica.

Rischio caldo elevato nel Centro e al Nord Già da oggi, Firenze e Rieti sono le prime città a ricevere il bollino arancione del Ministero della Salute, indicatore di rischio caldo per le fasce più fragili della popolazione. Sabato, il numero salirà a cinque con l’aggiunta di Bolzano, Brescia e Perugia, mentre saranno ben 14 le città in preallerta con il bollino giallo.

Temperature da record in arrivo È prevista un’impennata termica in diverse zone del Paese: si toccheranno 40°C a Terni, 39°C a Firenze e 38°C a Roma, con temperature percepite ancora più alte a causa dell’umidità. A Milano, durante il weekend, sono attesi 36°C effettivi ma fino a 40°C percepiti, secondo il meteorologo Lorenzo Tedici. “La particolarità di questa ondata di caldo – spiegano gli esperti – è che avviene ad agosto, con giornate che iniziano ad accorciarsi e notti che non riescono a raffreddare l’aria”. Il clou del caldo è previsto fino al 16-17 agosto, con minime notturne tra 20 e 24°C e massime tra 35 e 40°C, rendendo difficile anche il riposo notturno. Leggi anche I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato

Il bollettino delle ondate di calore Il Ministero della Salute, attraverso il suo bollettino ufficiale, conferma l’inizio della nuova ondata: se fino al 6 agosto tutte e 27 le città monitorate erano in verde, ora si contano 4 centri in giallo e 2 in arancione. Oggi, venerdì 8 agosto, sono 11 le città in preallerta, tra cui Bologna, Milano, Roma, Trieste e Verona. Sabato, il numero salirà a 14 città in giallo e 5 in arancione.