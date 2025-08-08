Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Bresciano

La vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un'auto l'ha urtata, buttandola in un fossato a Calvagese della Riviera. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito

Una donna di 42 anni è morta la scorsa notte dopo essere stata investita da un'auto pirata a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. È accaduto attorno all'1.30. Secondo le prime informazioni, la vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un'auto l'ha urtata, buttandola in un fossato. Il guidatore non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. A dare l'allarme è stata un'automobilista di passaggio che ha notato il corpo. Sul posto Polizia stradale di Salò, Vigili del fuoco e sanitari del 118. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile.