Ancona, salvato 64enne trovato in casa con una freccia nel cranio

Un uomo di 64 anni, commerciante, è stato trovato trafitto dalla freccia di una balestra sulla fronte. Era in casa in stato di semi incoscienza. Portato in ospedale a Torrette è stato operato e ora è ricoverato in gravi condizioni

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno informato la Procura di Ancona. Si pensa a un incidente domestico mentre è esclusa, invece, l'ipotesi di una aggressione: non c'erano segni di effrazione in casa.

Il motivo dell'accaduto resta ancora ignoto

Verrà valutato anche il gesto autolesionistico anche se l'uomo non soffriva di disturbi psichici conclamati e non era in cura al centro di salute mentale. I parenti, di fuori Ancona, hanno dato l'allarme non sentendolo da alcuni giorni: i Carabinieri hanno attivato il controllo nell'abitazione del 65enne, nel quartiere di Collemarino, facendo la scoperta. L'uomo sarebbe un appassionato di balestre: le forze dell'ordine stanno appurando se fosse regolarmente detenuta.

L'operazione ad occhi aperti e la traiettoria perfetta

"E io vedo questa freccia. Una linea scura, dritta, che attraversa il cranio dalla fronte alla nuca. Eppure, il paziente era arrivato cosciente, con gli occhi aperti. Blaterava parole sconnesse, ma parlava. Due giorni senza mangiare né bere, da solo in casa. La freccia gli impediva perfino di girare la testa", ha dichiarato il medico dopo aver visto la Tac dell'uomo prima dell'operazione.

Il chirurgo ha poi descritto l'operazione: "Incredibile ma vero. La freccia ha seguito un percorso che noi, in sala operatoria, talvolta scegliamo di proposito: più lungo ma più sicuro. Come se avesse evitato apposta i punti vitali. È passata leggermente paramediana, non sulla linea mediana. Una via “intelligente”.