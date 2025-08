Dalla diagnosi di tumore all’Ironman: la sfida di Simone Fabbri

Nel 2021 Simone Fabbri, ciclista di Forlimpopoli, scopre di avere un tumore al cervello. Due operazioni, crisi epilettiche e mesi di paura non lo fermano: con un anno di preparazione affronta l’Ironman di Cervia, una delle gare più dure d’Italia. La sua storia è ora un documentario, testimonianza di come darsi obiettivi possa aiutare a non arrendersi nemmeno davanti alla malattia