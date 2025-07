Chi era il biker Andreas Tonelli, influencer morto in Val Gardena

La tragedia si è verificata nella zona di Vallelunga a seguito di una caduta. Il ciclista stava affrontando in solitaria un tratto molto impervio quando è precipitato per circa 200 metri. Grande appassionato di viaggi in bicicletta, fotografia e splitboard, Tonelli aveva anche un grande seguito sui social, con oltre 120.000 followers

La morte di Andreas Tonelli, il biker estremo di 48 anni morto in un incidente in Val Gardena, ha scosso la comunità. La tragedia si è verificata nella zona di Vallelunga a seguito di una caduta. Il ciclista stava affrontando in solitaria un tratto molto impervio quando è precipitato per circa 200 metri. A recuperare il corpo senza vita del 48enne è stato il Soccorso alpino, insieme all'elicottero dell'Aiut Alpin. Grande appassionato di viaggi in bicicletta, fotografia e splitboard, Tonelli aveva anche un grande seguito sui social, con oltre 120.000 followers.

La tragedia in Val Gardena

Tonelli era uscito per un giro in biciletta e aveva immortalato, in una storia su Instagram, la sua ultima tappa, al termine di un'ascesa a 2.905 metri sul Piz Duleda. A chiamare i soccorsi è stato un amico che aveva già iniziato le ricerche. Il Soccorso alpino e l'elicottero dell'Aiut Alpin hanno battuto la zona fino a tarda notte, quando, verso l'una, è stato avvistato il corpo senza vita dell'uomo in un canalone, in una zona difficilmente raggiungibile dai soccorritori di notte. Le ricerche sono state complicate anche per le condizioni meteo, con la pioggia battente e le temperature rigide. Per le operazioni di recupero sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Selva di Val Gardena, i carabinieri e il servizio di sostegno psicologico d'emergenza, che ha assistito gli amici della vittima.

Chi era Andreas Tonelli

Nato a Fiè allo Sciliar, un piccolo villaggio ai piedi dello Sciliar nelle Dolomiti, Tonelli era un biker estremo e anche un influencer. In un'autobiografia scritta per la Norrona Adventure, con cui collaborava dal 2023, il 48enne ricordava, tra i momenti più importanti della sua vita, quando ha "lasciato il suo noioso lavoro d'ufficio per diventare una guida ciclistica a tempo pieno e un organizzatore di viaggi sportivi in tutto il mondo". Tra le sue avventure più memorabili, la salita dell'Ojos de Salado (6.893 metri) in Cile, il vulcano attivo più alto del mondo, e la prima volta sull'Onda di Hokusai, una delle più lunghe vie di arrampicata su ghiaccio delle Dolomiti. Di recente, Tonelli era impegnato nel Dolomites Enduro Mountain Biking Adventure (livello di rischio 4 su 6) con un gruppo di 4 o 6 persone dalla Val Gardena, per poi intraprendere la traversata ovest-est delle Dolomiti.