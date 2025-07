La morte del figlio, l'accusa: non può esserci giudizio per quel padre

"ChiaraMente" è la rubrica di Chiara Gamberale per Sky tg24 Insider: un appuntamento settimanale per leggere l'attualità con lo sguardo dell'autrice di "Dimmi di te", il suo ultimo libro. Oggi parliamo dell'essere genitori e di quei dolori a cui non si può dare un nome, partendo dal caso di Montalto di Castro, dove un ragazzo di 17 anni è morto sulla spiaggia inghiottito dalla buca che aveva scavato