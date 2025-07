Castelli Romani, uomo impiccato nei boschi: trovate altre ossa umane

Ad accorgersi del cadavere in una macchia boschiva di Rocca di Papa è stata una passante, insospettita dal cattivo odore che da giorni imperversava sotto un comprensorio abitato. L'uomo, probabilmente un cittadino extracomunitario, è stato trovato con pantaloni calati e mani legate, elemento che rafforzerebbe la tesi dell'omicidio

Nella mattinata di oggi, nei boschi di Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani (Roma), sono stati rinvenuti resti di ossa umane a pochi passi dal cadavere di un uomo trovato poco prima impiccato. Il corpo era stato notato da una passante insospettita dal cattivo odore. Sul posto, in un'area scoscesa ai piedi un'abitazione privata di via Roma, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Frascati e di Rocca di Papa che hanno rinvenuto l'uomo, probabilmente un cittadino extracomunitario, trovato con i pantaloni calati e le mani legate, elemento che rafforzerebbe la tesi dell'omicidio. L'uomo potrebbe aver vissuto in quella zona, dove è stato individuato un giaciglio di fortuna ricavato tra la vegetazione. Da giorni i residenti del comprensorio lamentavano un forte odore provenire dai cespugli sottostanti. Nulla si sa, al momento, sugli altri resti umani trovati a poca distanza.