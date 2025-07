Glovo, tribunale obbliga a trattative con i rider per rischi del caldo

Il tribunale di Milano ha ordinato alla Foodinho srl., la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore E' il primo provvedimento del genere deciso in Italia. Il giudice sottolinea che la società dovrà, nel documento di valutazione dei rischi, tenere conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider.

La causa è nata dal ricorso presentato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per il comparto commercio di Palermo e Trapani Riccardo Vittorio Marotta della Filcams Cgil. Il tribunale di Milano è competente in quanto la società ha sede nel capoluogo lombardo. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale opera, su designazione del sindacato di riferimento, quando, come in questo caso, manca un rappresentante sindacale aziendale per la sicurezza. Il ricorrente era rappresentato dall'avvocato Carlo De Marchis. Nella sua decisione il giudice del lavoro sottolinea "l'urgenza del provvedere, in considerazione del particolare rischio climatico e ambientale e delle elevate temperature registrate a causa delle recenti ondate di calore, particolarmente impattanti in senso negativo sulla salute e sicurezza dei riders". Inoltre, come accaduto in passato per casi individuali, il magistrato ordina alla Glovo "di mettere a disposizione dei riders adeguati dispositivi di protezione e idoneo abbigliamento protettivo, somministrando ai medesimi forme di adeguata idratazione, creme protettive e sali minerali".