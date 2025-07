Generali, riapre domani Torre Hadid a Milano: personale torna in sede

Il grattacielo era stato chiuso dopo il parziale cedimento dell'insegna collocata sulla sommità. La compagnia ha reso noto che tutte le attività di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area sottostante sono state completate

Riapre domani al Torre Haidid sede di Generali a Milano, chiusa dopo il parziale cedimento dell'insegna collocata sulla sommità dell'edificio. La compagnia ha reso noto che tutte le attività di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area sottostante sono state completate. Cessata la situazione di emergenza, si è pertanto già proceduto alla riapertura al pubblico della piazza e della struttura di CityLife Shopping District. Come prossimo passo, al termine delle verifiche sulla qualità e funzionalità degli impianti, sarà possibile accedere nuovamente agli spazi interni della Torre Hadid. Il personale di Generali potrà dunque tornare a lavorare in sede a partire da domani, 8 luglio.